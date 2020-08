Wie von Carl Spitzweg

Carl Spitzweg, der Maler der Biedermeier-zeit, hätte seine helle Freude gehabt am "Sonntagsausflug der Hühner", dem Bild der Woche der Aktion "Gartenfreuden" des Lichtenfelser Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege. Es stammt von Martina Motschenbacher aus Geutenreuth bei Weismain.

Die Hühner betreut vor allem ihr Vater Konrad. Es ist tatsächlich eine Familie, die hier den Spaziergang durch den Geutenreuther Garten wagt - oder besser: genehmigt bekommen hat. Normalerweise haben Hühner und Hähne ihr eingezäuntes Revier. Aber wenn Motschenbachers im Garten sind, dürfen sie schon mal mit und bei der Schädlingsbekämpfung helfen.

Alle Fotobeiträge der "Gartenfreuden" können auf der Homepage des Kreisverbandes (www.landespflege-lichtenfels.de) angesehen werden. Wer selbst "Gartenfreuden" per Foto mitteilen möchte, kann sein Bild per E-Mail an gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de einsenden. Das Foto sollte aus dem Landkreis stammen. red