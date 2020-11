Christsein bedeutet angesichts der Vielfalt heutiger Problemfelder, engagiert zu sein. So sieht das Prof. Jürgen Bründl: "Der christliche Glaube ist keine Religion, die allein im Privaten gelebt werden kann." Für ihn und seinen Kollegen Prof. Konstantin Lindner geht mit dem Christentum auch Verantwortung für die Gestaltung der Welt einher. "Das erstreckt sich insbesondere auf die Solidarität mit denen, die unter prekären oder sogar menschenunwürdigen Lebensbedingungen zu leiden haben, beispielsweise die sogenannten Flüchtlinge."

Raum für Themen wie diese geben die beiden Lehrstuhlinhaber am Bamberger Institut für Katholische Theologie in der öffentlichen Vorlesungsreihe "Theologisches Forum" unter dem Titel "Wofür stehen wir auf? Christliches Engagement in der Gesellschaft von heute". Insgesamt sechs Redner beleuchten aus praktischer, wissenschaftlicher oder weltkirchlicher Perspektive die Relevanz des Christseins für das politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Zusammenleben. Die Reihe beginnt am Donnerstag, 12. November. Die kostenfreien Vorträge finden jeweils ab 18.15 Uhr online statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Den Anfang macht Pfarrer Burkhard Hose von der Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg. In seinem Vortrag "Eine neue Vision von Kirche" beschreibt er seine Ideen dazu, was der Institution Kirche selbst gelingen muss, um ihre Relevanz in der Gesellschaft zu stärken und sich für bedeutende Themen aus der Gesellschaft öffnen und einsetzen zu können. Im Vortrag am 3. Dezember thematisiert Bischof Johannes Bahlmann aus Óbidos, Brasilien, die Verortung der Kirche in den übergreifenden Struktur- und Problemkontexten einer globalisierten Welt. Weitere Vortragende sind die ehemalige Vorsitzende des Bamberger Universitätsrates, Prof. Marianne Heimbach-Steins, die Thüringer Ministerpräsidentin a.D., Christine Lieberknecht, der Unternehmer Prof. Claus Hipp und der Theologe Sebastian Painadath. Weitere Informationen und den Link zur Online-Teilnahme unter: http://www.uni-bamberg.de/ktheo/veranstaltungen/forum. red