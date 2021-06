Der Vorstand des Bürgervereines Cortendorf hat eine neue große Infotafel auf dem Cortendorfer Dorfplatz aufgestellt und dabei den TSV Cortendorf mit ins Boot genommen. Wie der Bürgerverein mitteilt, können sich nun beide Vereine mit aktuellen Geschehnissen und Planungen an unsere Bürger wenden. Gleich in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle am Dorfplatz findet man diese neue Infotafel. Der Vorstand des Bürgervereines hofft auf rege Beachtung und Interesse, damit sie wissen, wann er - wenn es die Corona-Lockerungen zulassen - wieder seine gemütlichen und informativen Treffen und Veranstaltungen fortführen kann. red