Mit einem Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm kommt Stefan Eichner am Samstag, 12. November, in den Kursaal von Bad Bocklet. Denn er ist ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt, wie es in der Pressemitteilung heißt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinfo Bad Bocklet, Tel. 09708/707 030, E-Mail: info@badbocklet.de. Foto: Matthias k.Photography