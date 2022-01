Im Winter liefern beerentragende Naturhecken für viele Vogelarten willkommene Wintersnacks. Dies sollte man auch bei der Artenauswahl neuer Gehölzgruppen oder bei der Wahl passender Haus- und Hofbäume im Auge behalten. Das rät der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege. Besonders vogelfreundliche Gärten sind möglichst naturnah gestaltet. Idealerweise sind auch im Garten die vier typischen Vegetationsschichten: Bäume, Sträucher, Stauden und Kräuter vertreten. Auch was die Gehölze betrifft, haben sie am besten in allen Höhenetagen etwas zum Naschen anzubieten.

Vögel naschen gerne von Kleinsträuchern wie Mahonien, Cotoneaster-Arten, Liebesperlenstrauch und Schneebeerenarten. Eine Etage höher geht es weiter mit Hagebutten tragenden Rosenarten. Bei den Haus- und Hofbäumen bilden kleinkronige Bäume wie Apfeldorn, Pflaumendorn oder Hahnendorn gute Pflanzalternativen. Sie stehen auf der Menüliste von Drosseln und Amseln mit etwas größeren Schnäbeln weit vorne. Bei den Zieräpfeln werden besonders die kleinfruchtigen Arten gerne besucht. Mehlbeeren, Ebereschen, Wildkirsche, Traubenkirsche und Elsbeere bilden die oberste Etage. red