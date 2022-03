Gleich der erste angebotene Baumschnittkurs in Diebach, der über das Grüngitter-Projekt finanziert wird, war mit 25 Teilnehmern ausgebucht. Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Dieter Büttner informierte zuerst über die Theorie und Notwendigkeit des Baumschnittes im Gasthof Goldenes Ross. Am Nachmittag ging es zum Praxisteil auf eine städtische Streuobstfläche am Sturmiusberg.

Die Vorsitzende des Diebacher Gartenbauvereins Brigitte Mathes hatte viele Interessierte mobilisiert. "Nur Übung macht den Meister/die Meisterin", lobte auch Ortsbeauftragte und 2. Bürgermeisterin Elisabeth Assmann dieses Engagement. "Es reicht nicht Bäume zu pflanzen, sie müssen in den ersten Jahren gegossen und regelmäßig geschnitten werden."

Weitere Kurse in Theorie und Praxis werden noch angeboten im Rahmen des Grüngitter-Projektes und über den Allianzmanager Fränkisches Saaletal e.V., Holger Becker, organisiert.

Interessierte können sich noch zu den Baumschnittkursen von 9 bis16 Uhr anmelden. Die Kurse sind für alle Bürger offen, nicht nur für die Ortsansässigen am Veranstaltungsort.

Weitere Termine sind noch am Samstag, 19. März: Euerdorf, Feuerwehrhaus; Freitag, 25. März: Langendorf, Sportheim SV Langendorf; Samstag, 26. März, Wartmannsroth, Feuerwehrhaus. Für die Obstbaumschnittkurse sind Schreibutensilien, Werkzeug (zum Beispiel Baumsäge, Gartenschere), festes Schuhwerk und angepasste Kleidung mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich, Informationen gibt es bei Allianzmanager Holger Becker (Tel.: 09732/902 307, holger.becker@fraenkisches-saaletal.de). Die Kurse werden mit Mitteln des Bayerischen Naturschutzfonds gefördert und sind für die Bevölkerung kostenfrei. red