Einladung ergeht an alle interessierte Eltern zum Vortrag "Stress lass nach - Kleinkinder entspannt erziehen", der am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrzentrum Heilige Familie stattfindet. Stress und Druck gehören zum Familienalltag bereits sehr früh dazu. Zu schnell, zu viel, zu perfekt, kaum Atempausen. Der Stress nimmt überhand und bestimmt das Miteinander. Ziehen Sie die Notbremse, bevor der Stress in Ihrer Familie zu Tränen, Frustration und Erschöpfung führt. Kehren Sie zurück zu mehr Ruhe, Harmonie und Freude mit Ihren Kindern. Von der Referentin, Diplom-Pädagogin Christine Brockard, bekommen die Zuhörer hilfreiche Tipps, wie sie entspannt erziehen. Der Vortrag ist für Eltern mit Kindern bis sechs Jahren geeignet. Anmeldung und nähere Informationen bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 09261/61767 oder per E-Mail: kath.bildung-lif@t-online.de. red