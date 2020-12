Fieber messen, Hände desinfizieren und Protokolle über jeden, der ein- und ausgeht, führen. Das gehört mittlerweile zum Alltag in der MZM Tagespflege in Drosendorf. Jede Stunde muss gelüftet werden und Masken sind natürlich Pflicht, auch für die Betreuungsgäste. "Die Maske stört mich schon lange, aber ich bin sehr froh, dass die Tagespflege geöffnet ist. Zu Hause ist mir langweilig", sagt die 75-jährige Ingrid Heinrich.

Geöffnet bleiben darf die Einrichtung, weil es sich um eine kleine Gruppe von zwölf bis 15 Personen pro Tag handelt und die Räumlichkeiten viel Platz bieten. Die Betreuungsgäste kommen aus den Gemeinden Memmelsdorf, Litzendorf und Scheßlitz. Viele der Gäste kommen zwei Mal in der Woche, um etwas Abwechslung zu bekommen.

"Es ist anstrengend, mit Maske zu arbeiten, auch mit den Besseren muss man ab und zu an die frische Luft, damit man keine Kopfschmerzen bekommt", sagt Helga Stöcklein, gelernte gerontopsychiatrische Pflegefachkraft. Es sei aber trotz allem machbar, ein gutes Beschäftigungsprogramm zu organisieren und durchzuführen. An Spieletagen werden hier Mensch ärgere Dich nicht, Schafkopf oder Gedächtnistraining angeboten. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. "Mir gefällt es hier sehr gut, ich komme gerne her und freue mich jedes Mal auf Neue", sagt Heinrich.

"Es ist nicht einfach, aber mit Kreativität kann man viel wettmachen", sagt Stöcklein. Da niemand von außen für die Krankengymnastik vorbeikommen darf, hat sie sich etwas anderes für ihre Gäste überlegt. Jetzt üben diese eben im Sitzen mit einem bunten Gummistrumpf. "Zu meinem Job gehören eben auch Humor und Spontaneität dazu. Das Lachen haben wir uns noch nicht verbieten lassen", sagt die Pflegefachkraft schmunzelnd.

Familiärer Rückhalt

"Neben Humor hilft mir an schwierigen Tagen ein Spaziergang in der Natur, das gibt mir Zeit zum Durchatmen. Familiärer Rückhalt ist auch sehr wichtig für mich. Es ist schön, wenn man mit jemanden über Sachen die einem nahegehen, reden kann, wenn es nicht anders geht, auch telefonisch. Um wieder auf andere Gedanken zu kommen, helfen mir oft auch ein gutes Buch und Meditationstechniken", sagt die 55-Jährige.

Auch in anderen Bereichen hat sich durch Corona viel geändert. "Gerade für die systemrelevanten Berufe gibt es im Alltag nur noch zwei Phasen, entweder die Phase Arbeit oder die Phase Nicht-Arbeit", sagt Physiotherapeutin Lisa Groh aus Bamberg. Besonders in Lockdown-Zeiten sei es schwierig, aus dem Kreislauf auszubrechen. "Deswegen habe ich damit angefangen, kleine Alltagsdinge besonders zu zelebrieren. Statt vor dem Fernseher zu Abend zu essen, koche ich mir etwas Gutes und esse es dann bewusst. Ich probiere auch gerne neue Rezepte aus. Wenn ich mir eine Tasse Tee mache, höre ich dabei bewusst mein Lieblingslied und lasse es nicht nur nebenbei laufen. So werden die Alltagsdinge zu etwas Besonderem und der Kopf wird wieder frei", sagt die 23-Jährige.

Ganz entscheidend, um neue Energie zu tanken, sei auch ein erholsamer Schlaf. "Nur dann ist man am nächsten Tag wieder voll einsatzfähig. Außerdem ist guter Schlaf wichtig, um Verspannungen vorzubeugen", sagt die Physiotherapeutin. Das Ganze könne noch durch eine heiße Dusche oder ein heißes Bad am Abend unterstützt werden.

Weiter rät Groh, sich ein bis zwei Dehnübungen für die Schulter und Armpartie rauszusuchen, um diese Körperregion ein bisschen zu entspannen. "Wenn die Übungen bewusst als Ritual für jeden Tag eingeführt und zur Gewohnheit werden, können diese einen erholsamen Schlaf fördern."