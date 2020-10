Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Dienstag, 20. Oktober, in der Reihe "fit für kids" zu einem Elternabend unter dem Titel "Gesund bleiben im stressigen Alltag" ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Familientreff in Kulmbach, Negeleinstraße 5.

Kinder, Partner, Beruf, Freizeitaktivitäten, zu pflegende Angehörige, ehrenamtliche Tätigkeiten, Haus- und Gartenarbeit, Haustiere ... so manch eine To-do-Liste scheint schier endlos zu sein und lässt das Gefühl entstehen, nie fertig zu werden. Und wo bleiben wir - und unsere Gesundheit? Die Gesundheitswissenschaftlerin und Stressmanagerin Annekatrin Bütterich zeigt Möglichkeiten auf, wie kleine Achtsamkeitsanker integriert werden können, so dass Widerstandskräfte gestärkt, aber auch das Abgrenzen und Loslassen trainiert werden können. Anmeldung online unter www.gummi-stiftung.de/fit-fuer-kids/ oder telefonisch unter der Nummer 09221/ 92920. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red