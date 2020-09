Der Awo-Bürgertreff Ebersdorf lädt am Dienstag, 29. September, um 16.30 Uhr zu einem Vortrag über Gedanken und deren Wirkungen ein. Gedanken - sie kommen und gehen. Mal bleiben sie länger an unserer Seite - mal ziehen sie einfach nur an uns vorbei, manche sind positiv - manche negativ. Gedanken können uns schwächen oder stärken. Gedanken sind irgendwie immer da, aber doch nicht so richtig greifbar. Dieser Vortrag bietet die Möglichkeit, tiefer in das Thema Gedanken einzusteigen und Zusammenhänge im Körper besser zu verstehen. Allein dieses Wissen hat das Potenzial, das Leben zu verändern, heißt es in einer Mitteilung. Es wird ein kleiner Kostenbeitrag erhoben. Bei Interesse bitte bis 28. September bei Nadine Jacob (Telefon 09562/4037283, Frohnlacher Straße 31, treff-ebersdorf@awo-coburg.de) anmelden, da Plätze nur begrenzt vorhanden sind. red