Christoph Böger Vieles ist ungewohnt. Die große gelbe Tankstelle, das Autohaus gegenüber und der riesen Parkplatz. Überall Firmen, Absperrungen, Lagerhallen und natürlich die große Weihnachtsfabrik. Das Ambiente rund um die Auslagerungsstätte in der Austraße 101 b hat für die gut 240 Schüler und Lehrkräfte der Heubischer Schule sicher nicht den Charme wie am Zebrastreifen in der Innenstadt, wo seit über 100 Jahren die Neustadter die Schulbank drückten.

Teerarbeiten stehen noch aus

Jetzt gelangen die Grundschüler über einen rechts und links mit provisorischen Gitterzäunen flankierten Weg von der Straße in ihr Ausweichquartier. "Das ist ein wenig wie in einem großen Fußballstadion, wenn die Spieler aus den Kabinen auf den Platz laufen", beschreibt ein "Bayern-Fan" aus der vierten Klasse die Situation und malt mit diesem Vergleich ein durchaus passendes Bild.

Der Weg wird demnächst auch noch ausgebessert. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sollen Teerarbeiten durchführen, da an einigen Stellen noch Mulden sind. "Im Winter kann es dort bei Regen, Eis und Schnee schnell gefährlich werden", weiß Ralf Wiedemann. Gerade für den Hausmeister der Schule war der Umzug, der schon vor den großen Sommerferien begann, mit einen extremen Mehraufwand verbunden. Apropos "malt": Der ehemalige kleine Parkplatz, der nun als Pausenhof dient, wurde von den Kindern bereits fleißig mit Straßenmalkreide verzieren.

Für mindestens zwei Jahre werden die Räumlichkeiten in der Austraße jetzt für den Unterricht gebraucht, davor machten sich dort die städtischen Mitarbeiter während der Umbauarbeiten des Rathauses breit. Rektorin Brigitte Kräußlein und ihr Team sind ins neue "Schulgebäude" eingezogen und alle haben die Anfangszeit nach einigen Anlaufproblemen gemeistert: "Die Lage wird von Tag zu Tag besser", weiß nicht nur ihr emsiger Hausmeister.

Das gilt vor allem auch für die Situation an der Hauptstraße. Also dort, wo die Kinder mit insgesamt sieben Bussen gebracht und nach dem Unterrichtsende anschließend wieder abgeholt werden.