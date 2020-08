Wie halten, ohne zu behindern?

Die Krößwehrstraße im Stadtteil Oberwallenstadt erscheint zwar in neuem Glanz, dafür aber auch mit Tücken. Bei hohem Verkehrsaufkommen kommt es dort zu Wartezeiten, Sachbeschädigung und Beschimpfungen, wenn Erwin Hemmer seine schwerbehinderte Frau in das Auto vor seinem Haus einladen muss. Die Stadt Lichtenfels bittet die Verkehrsteilnehmer um mehr Verständnis.

In den frühen Morgenstunden ist die Krößwehrstraße sauber und leer. Am Wochenende passieren aber wohl rund 1000 Menschen diese Straße, explizit die Engstelle vor dem Haus Nummer 24, auf dem Weg zum Ortswiesensee, dem Campingplatz oder den Sportanlagen. Ebenso muss der 82-jährige Erwin Hemmer seine schwerbehinderte Frau Monika mindestens einmal am Tag, oft aber auch mehrmals, mit dem Auto zur Dialyse oder Arztterminen befördern.

Absperrung Marke Eigenbau

Dieses parkt er vor seinem Anwesen, die Beifahrertür muss weit geöffnet werden, damit er seine Frau von der Hausschwelle bis zum Wagen stützen und ihr behilflich sein kann. Dieser Vorgang dauert zwischen zwei und drei Minuten. Auf der anderen Seite des Wagens stellt er eine eigens gefertigte Absperrung - als eigenmächtige Handlung zwar gesetzeswidrig, jedoch weiß er sich nicht anders mehr zu helfen. Zu groß ist die Gefahr, dass sich andere Verkehrsteilnehmer auf der an ihrer engsten Stelle 3,70 Meter breiten Straße vorbeischieben wollen. "Die Autos versuchen irgendwie vorbeizukommen, fahren auf den Kies oder die Bepflanzung. Einmal wurde mir schon mein Außenspiegel weggefahren", berichtet Erwin Hemmer.

"Verzwickte Situation"

Die Folge sind Unverständnis und Beleidigungen seitens der anderen Verkehrsteilnehmer. Dem Leiter der Polizeiinspektion Lichtenfels Erich Günther und dem Verkehrssachbearbeiter Michael Lang ist die Lage dort bekannt: "Es ist eine ganz verzwickte Situation", gibt der Inspektionsleiter zu. An der besagten Stelle dürfe man prinzipiell nicht halten. Er versteht aber auch, dass Erwin Hemmer seiner Frau ins Auto helfen muss.

Zwar sorge die Polizei Lichtenfels vor allem seit der vergangenen Woche verstärkt für eine Verbesserung des erhöhten Verkehrsaufkommens in Oberwallenstadt - durch mehr Kontrollen und entsprechende Verwarnungen etwa bei Falschparkern. Die Stadt Lichtenfels habe ebenso schnell in Form von zusätzlichen Parkplätzen oder einem Security-Dienst auf die vermehrten Corona-Sommergäste am See reagiert.

Auch der Stadt Lichtenfels ist die Situation des Ehepaars aus Gesprächen bekannt. Daraus resultierte unter anderem ein abgesenkter Bordstein an der entsprechenden Stelle, damit Erwin Hemmer seiner Frau leichter ins Auto helfen kann. Als auf der anderen Straßenseite die Bepflanzung und der Kies eingefasst wurde, habe Erwin Hemmer die Stadt auf seine Situation aufmerksam gemacht. Für ihn bsähe eine Lösung so aus, dieses Areal zu entfernen, die Straße würde breiter. Doch so sei die Situation des Anwohners durch die Straßensanierung eher schlechter geworden.

Betreffendes Planzbeet sei jedoch für die Verkehrsberuhigung in der Straße nötig. "Wenn das weg wäre, würden die Autos wieder von oben bis unten durchschießen und wir hätten nichts gewonnen. Auch verschieben können wir es aus verkehrstechnischen Gründen nicht", so Sebastian Müller, Pressesprecher der Stadt Lichtenfels. "Wir haben keine andere Chance, als an die Rücksicht und das Verständnis der Verkehrsteilnehmer zu appellieren." Auch Radfahrer würden mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem Gehweg an den Anwesen in der Krößwehrstraße "vorbeischießen": "Man hat Angst, einfach so aus der Haustür rauszugehen", schildert Erwin Hemmer.