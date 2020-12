Guter Journalismus legt den Finger in die Wunden der Gesellschaft. Er kann aber auch weniger anklagend daherkommen und vielmehr bei der Suche nach Lösungen helfen. Mit diesem Ansatz beschäftigt sich eine Adventsmatinee mit dem Titel "Wie geht Frieden? Und welche Rolle spielt dabei der Journalismus?". Die Veranstaltung, zu der die Naturfreunde Bamberg mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Bamberg einladen, findet am Sonntag, 13. Dezember, von 10 bis 12 Uhr online (Zoom-Konferenz) statt. Impulse aus seiner praktischen Erfahrung mit konstruktivem, also lösungsorientiertem Journalismus gibt der renommierte Publizist Michael Gleich. Mit ihm wird dann Michael Memmel diskutieren, Leitender Redakteur des Fränkischen Tags Bamberg. In dem Gespräch geht es um die Frage, wie konstruktiver Journalismus zum Beispiel in Bamberg funktionieren kann. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis Samstag auf www.naturfreunde-bayern.de/wie-geht-frieden anmelden. red