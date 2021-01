Das Beratungsteam LandSchafftEnergie am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg lädt herzlich zum 15. Oberfränkischen Biogas-Fortbildungsseminar 2021 am 2. Februar von 9.45 bis 15 Uhr ein.

Über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden derzeit etwa 9500 Biogasanlagen in Deutschland gefördert. Davon befinden sich aktuell circa 2500 in Bayern. Es wird davon ausgegangen, dass bereits im Jahr 2021 einige dieser Biogas-Bestandsanlagen aus der EEG-Förderung fallen, für weitere rückt das Ende des ersten Vergütungszeitraums näher. Welche Möglichkeiten haben die Anlagenbetreiber, um einen möglichst wirtschaftlichen Weiterbetrieb sicherzustellen?

Im Januar 2021 ist ein überarbeitetes EEG in Kraft getreten. Ergeben sich aus dem neuen Gesetz Verbesserungen im Bereich Biogas? Die Referenten geben Auskunft zu den wichtigsten aktuellen Rechtsfragen und informieren zu den zukünftigen Chancen und Herausforderungen in der Biogasbranche.

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Benötigt wird ein PC oder Laptop mit stabiler Internetverbindung. Weitere Informationen sowie das Programm finden Sie auf der Homepage von LandSchafftEnergie unter: www.landschafftenergie.bay ern/veranstaltungen-1/biogas.

Das Netzwerk LandSchafftEnergie fungiert als bayernweite Anlaufstelle zu allen Themen der Energiewende im ländlichen Raum. Als gemeinsames Projekt der bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi), sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) bietet LandSchafftEnergie stets produktneutrale und kostenlose Beratung. Dank des in ganz Bayern verteilten Projektteams ist dies überall ortsnah möglich. Mit dem Energiecheck direkt auf dem Hof, der individuellen telefonischen Auskunft sowie Vorträgen wird fachliche Unterstützung bei allen Themen der Energiewende angeboten. Am Standort in Straubing ist LandSchafftEnergie eng vernetzt mit C.A.R.M.E.N. e.V. sowie mit der angewandten Forschung im Bereich der Nachwachsenden Rohstoffe am Technologie- und Förderzentrum. Damit sind neueste Informationen aus erster Hand lieferbar.

Ziel ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, zum Energiesparen zu animieren sowie eine verantwortungsvolle Erzeugung und einen umsichtigen Verbrauch von Strom und Wärme zu forcieren. red