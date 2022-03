Lernwerk und Jugendbildungsstätte Volkersberg laden am Mittwoch, 9. März, von 19.30 bis 20.30 Uhr zu einem kostenfreien Webinar "Wie spreche ich mit meinen Kindern über den Krieg? Wie verarbeiten Kinder den Krieg?" ein. Die Teilnahme ist mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone möglich. Anmeldung bis 9. März, 12 Uhr, per E-Mail: lernwerk@volkersberg.de oder Tel.: 09741/913 232. Der Zugangslink wird kurz vor Beginn per Mail verschickt. Das Volkersbergteam will eine Hilfe für den Umgang mit Kindern bei diesem schwierigen Thema geben. Es wird fachliche Informationen aber auch Zeit für individuelle Fragen geben. Referentinnen sind Annekatrin Vogler (Notfallpädagogin) und Pia Hausdörfer (Förderschullehrerin). red