Das Globe Ensemble Berlin, das aus der beim Theaterring seit Jahren bestens eingeführten Berliner Shakespeare Company hervorging, nimmt sich in diesem Jahr die politischste der Komödien Shakespeares vor: "Wie es euch gefällt". In keinem anderen seiner Utopie-Entwürfe wird die Welt der Macht so scharf an der gesellschaftlichen Gegenwart gespiegelt. Shakespeare lässt in seiner Komödie dazu mehrere Welten aufeinanderprallen: den von Politik und Intrigen bestimmten Hof mit seinen Machtkämpfen und Intrigen und das Leben in einer ungezwungenen menschlichen Gemeinschaft in der freien Natur. Die Liebe kümmert sich in dieser natürlich nicht um die gesellschaftlichen Regeln und Zwänge, sondern fordert im Umgang von Männern und Frauen ein neues, schrankenloseres Denken heraus. So geraten die alteingesessenen Rollenbilder gehörig ins Wanken. Die Inszenierung entwirft - wie üblich bei dieser Truppe - mit mitreißender Musikalität und Poesie lustvoll ein farbenfrohes, köstlich bissiges, aber auch nach Utopie und

Seelenreichtum strebendes Panoptikum gesellschaftlicher Selbstfindung. Regie führt Anselm Lipgens. Übersetzung, Produktion und künstlerische Leitung liegen wieder in den Händen des Shakespeare-Kenners Christian Leonard.