Vor Spannung schaudern, wenn man abends allein im Sessel sitzt und liest, während der Regen gegen die Fenster prasselt ... Wie erzeugt man in einer Kurzgeschichte diesen vergnüglichen Horror? Darum geht es in einem Workshop, der ab Ende Oktober mit der bekannten Krimiautorin Friederike Schmöe im Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt stattfindet.

Was ist die Geschichte?

Beim Einführungsabend am Mittwoch, 29. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr wird die Basis der Geschichte festgelegt: Worum geht es in der Geschichte? Wer will was von wem? Was ist das Motiv? Wo liegen die Konflikte? Wie wird so eine Story überhaupt aufgebaut?

Nach einer Schreibzeit zu Hause von zwei Wochen folgt am Donnerstag, 12. November, von 19.30 bis 21 Uhr das Webinar. Die erfahrene Autorin gibt Hilfestellung beim Weiterschreiben. Vor allem die Konflikte und Figuren müssen immer schärfer werden. Anfang, Mitte und Auflösung der Geschichte sollen jetzt inhaltlich stehen. Mit der individuellen Unterstützung und Begleitung durch die Referentin soll in den folgenden Wochen die Story zu Ende geschrieben werden.

Fantasie und Sprache

Bei einem abschließenden Vorleseabend am Donnerstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr hat jeder Workshop-Teilnehmer die Chance, mit seiner eigenen Geschichte Gänsehaut auf das Rückgrat des Publikums zu zaubern. Im gesamten Workshop geht es um die Freude an der Fantasie und der Kraft der Sprache.

Anmeldungen sind ab sofort im Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt (Telefon 09521/951960 oder Mail info@ biz-hassfurt.de) möglich. red