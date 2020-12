Einen Weihnachtsmalwettbewerb für Kinder ruft die Stadt Höchstadt aus. Das Thema lautet: "Wie erlebt ihr Weihnachten in Zeiten von Corona?" Die weihnachtlichen Bilder sollten das Format DIN A4 oder DIN A3 haben und auf der Rückseite mit Namen, Alter und einer Telefonnummer versehen sein. Urnen zum Einwerfen der Bilder finden sich in der Mittelschule, der Grundschule Süd, im Kindergarten "Regenbogen", in der Spielekiste im Aisch-Park-Center und in der Fortuna-Kulturfabrik. Außerdem kann auch der Briefkasten des Rathauses genutzt werden. Abgabeschluss ist am Freitag, 18. Dezember.

Zwei Altersklassen

Damit es auch fair zugeht, werden die Kinder in zwei Altersklassen aufgeteilt: Die erste Altersklasse geht bis sechs Jahre und die zweite von sieben bis 13 Jahre. Unter den abgegebenen Bildern wählt die Jury aus jeder Altersklasse einen ersten, zweiten und dritten Sieger aus. Die Jury besteht aus Bürgermeister Gerald Brehm, dem Christkind der Stadt Höchstadt und den beiden Auszubildenden der Stadt Höchstadt, Tanja Merkel und Jessica Hauke, die die Aktion organisieren.

Preise im Wert bis 50 Euro

Die Gewinner erhalten jeweils einen Preis im Wert von zehn bis 50 Euro. Die Bekanntgabe der Gewinner und die Preisverleihung erfolgen am Mittwoch, 23. Dezember, ab 15.30 Uhr vor dem Tourismus-Büro der Stadt Höchstadt. red