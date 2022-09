Die Kosten für Energie steigen permanent und belasten die Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger. Wer nach Tipps sucht, das eigene Unternehmen, Eigenheim oder eine gemeinnützige Organisation energieeffizienter zu machen, dem wird in einer Pressemeldung des Landkreises Bad Kissingen der Förderwegweiser Energieeffizienz empfohlen. Er ist unter energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Foerderprogramme/Foerderfinder/foerderfinder.html im Internet abrufbar. Hier gelange man mit nur wenigen Klicks zu genau der Förderung, die zu einem passt, heißt es.

Außerdem weist der Landkreis auf das Energiekostendämpfungsprogramm hin. Es unterstütze energie- und handelsintensive Unternehmen, die besonders stark von hohen Energiepreisen infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine betroffen sind. Mittelständischen Unternehmen mit hohen Energiekosten (z. B. Handwerksbetrieben) wurden aktuell neue Zuschüsse in Aussicht gestellt, so die Information aus dem Landratsamt. Alle Unternehmen, die wegen der hohen Kosten "jetzt Probleme bekommen", sollen über eine Ausweitung des Energiekostendämpfungsprogramms staatliche Hilfen bekommen. Über die Gesamtsumme für diese Zuschüsse sei aber noch keine Einigung in der Koalition erzielt worden.

Am 11. Oktober findet der Energietag in Frankfurt am Main statt. Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich. Der Energietag wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) organisiert. Es wird ein Überblick über alle Förderprogramme des BAFA im Bereich Energie gegeben. Unter bafa.de/energietag stehen dazu Informationen bereit. red