Auch in diesem Jahr konnten die Kinder vom Gückernest in der Mehrzweckhalle wieder Theater spielen. Das Theaterstück "Die Recycling Königin" begeisterte an zwei Theatertagen rund 140 Besucher täglich, teilt der Kindergarten mit. Das ist die Geschichte: Dörte vom Rannunger Wasserturm möchte gerne Recycling Königin vom Schweinfurter Oberland werden. Ihre Tochter Claire beobachtet aber, wie sie gegen "Recycling" Regeln verstößt. Nach einem Streit mit Dörte flüchtet Claire in den Rottershäuser Wald und trifft auf die Zwerge. Den Zwergen bringt sie Recycling bei und gemeinsam mit dem bekannten Modedesigner, Harald Güücker, gestalten sie eine Modenschau aus Upcycling-Kleidern. So wird Claire die Recycling Königin. red