Der Wald- und Holztag in Oberthulba kann inzwischen auf eine lange Tradition zurückblicken. Die gemeinsame Veranstaltung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bad Neustadt a.d. Saale, der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Rhön-Saale und des Marktes Oberthulba fand dieses Jahr unter Schirmherrschaft von Sandro Kirchner, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, statt.

Eingeladen hatten die Veranstalter ein Fachpublikum aus Waldbesitzern, FBG-Mitgliedern, Holzrechtlern, Förstern, Jägern, Jagdgenossen und Naturschützern, um mit ihnen über die Zukunft des Waldes zu sprechen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Mario Götz und den Reden von Staatssekretär Kirchner, AELF-Leiter Oliver Kröner und Landrat Thomas Bold in der Mehrzweckhalle Oberthulba ging es zu einer Exkursion hinaus in den Gemeindewald. Dort informierten Mitarbeiter der FBG und des AELF an vier Stationen über die Themen "Waldbewirtschaftung und Holznutzung", "Waldumbau und Klimawandel", "Standort und Baumartenwahl" sowie "Jagd und Naturschutz". Mit knapp 80 Teilnehmern war das Interesse am fachlichen Austausch trotz des schlechten Wetters sehr gut.

Dass Wald und Waldwirtschaft durch den Klimawandel vor enormen Herausforderungen stehen, betonten alle Redner. So unterstrich Staatssekretär Sandro Kirchner, dass der Wald in Bayern durch die extrem warmen Sommer der letzten Jahre unter Klimastress stehe, wobei die Region Bad Kissingen 2022 zu den trockensten Deutschlands gehörte. Zum Glück, so hob AELF-Leiter Oliver Kröner hervor, profitierten die Wälder in der Region von einer "überwiegend naturnahen, bisher weitgehend klimastabilen Baumartenzusammensetzung". Trotzdem gelte es, wie beide einhellig betonten, den Wald so umzubauen, dass er mit den veränderten klimatischen Bedingungen besser zurechtkomme. Man müsse deshalb Baumarten wie Fichte, Kiefer und auch die Rotbuche, die besonders unter der Trockenheit leiden, durch klimatolerantere Baumarten ersetzen. Eine Aufgabe für die Waldbesitzer, die ohne finanzielle Förderung nicht funktioniere, machte Oliver Kröner deutlich. Daher sei die "Bundeswaldprämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder", die in Kürze komme, ein wichtiger Schritt. Allerdings beinhalte diese für die Waldbesitzer auch Bewirtschaftungsauflagen.

Staatssekretär Sandro Kirchner wies darauf hin, dass die Bayerische Staatsregierung schon seit Jahren eine "aktive Waldförderung" betreibe und den Waldbesitzern allein im Landkreis Bad Kissingen im Jahr 2021 mehr als 1,5 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt habe. Davon seien 920.000 Euro Fördermittel für den aktiven Waldumbau gewesen. Er hob hervor, dass der Schutz des Waldes eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe" sei. Der Wald sei ein wichtiger Rohstoff sowie in letzter Zeit auch wieder verstärkt Energielieferant. Außerdem komme dem Wald als "Lebens- und Rückzugsraum für viele seltene und bedrohte Arten" eine wesentliche Rolle zu.

AELF-Leiter Oliver Kröner wies darauf hin, dass nicht nur Geld notwendig sei, um beim Waldumbau voranzukommen, sondern man dafür auch mehr Fachkräfte brauche. An diesen herrsche mittlerweile auch in der Forstbranche zunehmend Mangel. In der Forstverwaltung mache sich zudem der massive Personalabbau seit dem Jahr 1993 bemerkbar. Er appellierte an Sandro Kirchner, das Engagement der Bayerischen Staatsregierung für zukunftsfähige Wälder hochzuhalten und noch auszubauen. Begleitet wurde der Wald- und Holztag durch ein Rahmenprogramm, bei dem Produkte regionaler Direktvermarkter angeboten wurden, und einen "gemeinsamen Tag der Allianzen Kissinger Bogen und Fränkisches Saaletal". red