Wie das ehemalige Jugendhaus nutzen?

Um die Nachnutzung des ehemaligen Jugendhauses in der Bahnhofstraße 3 geht es in der Sitzung des Gemeinderates Unterleinleiter am Donnerstag, 23. Juli. Außerdem sollen weitere Feldgeschworene für Dürrbrunn vereidigt, die Erneuerung der Fußgängerbrücke am Sportgelände in Unterleinleiter beschlossen und eine Vereinbarung zur Erneuerung einer Stützmauer aufgestellt werden. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sportheim in Unterleinleiter. red