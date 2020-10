Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird ein 27-Jähriger angezeigt. Der Mann hatte am Samstag gegen 5 Uhr in der Kleberstraße während eines Einsatzes die Polizisten massiv beleidigt. Wegen seiner Alkoholisierung wurde der Bamberger in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Dabei kam es zu der Widerstandshandlung.

Mit frisiertem

Roller unterwegs Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird sich ein 39-Jähriger verantworten müssen. Der Bamberger war am Freitagabend, gegen 21 Uhr, im Bereich der Rotensteinstraße mit einem manipulierten Roller unterwegs gewesen, der 65 Stundenkilometer fuhr, wie die Polizei mitteilt. Einen entsprechenden Führerschein konnte der Mann jedoch nicht vorweisen. Der Roller wurde sichergestellt.

Unfallflucht an

der Altenburg Eine 18-Jährige fuhr nach eigenen Angaben am Freitag gegen 8 Uhr mit ihrem Auto Richtung Altenburg, als sie in einer Engstelle von einem entgegenkommenden Fahrer gezwungen worden war, nach rechts zu fahren. Dabei beschädigte die 18-jährige ein geparktes Auto, der Entgegenkommende fuhr einfach weiter. pol