In Deutschland sind seit dem 30. Oktober mehrere Geflügelpest-Fälle bei Wasser- und Wildvögeln in Norddeutschland aufgetreten. Im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und auch in Deutschland sind bereits Ausbrüche von Geflügelpest in Nutzgeflügelbeständen zu verzeichnen. Die Übertragung von Geflügelpest-Viren erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit viruskontaminierten Materialien wie Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk, Kleidung sowie Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Geflügelpest (Aviäre Influenza vom Subtyp H5N8) für den Menschen ungefährlich. Der Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten ist daher unbedenklich.

Auch wenn die Tierseuche bisher nur in Norddeutschland aufgetreten ist, ruft die Bezirksregierung von Oberfranken alle Geflügelhalter dazu auf, vorbeugend Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten, um eine Ausbreitung auf Haus- und Nutztierbestände zu verhindern.

Folgende Biosicherheitsmaßnahmen werden dringend empfohlen: Schützen Sie Ihr Geflügel vor Kontakt mit Wildvögeln! Trennen Sie strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung, auch bei den Schuhen! Waschen Sie sich vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Auslaufs oder des Stalls die Hände! Bewahren Sie Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände für Wildvögel unzugänglich auf! Füttern Sie das Geflügel im Stall und tränken Sie es mit Leitungswasser! Verfüttern Sie keine Geflügelteile und keine Schalen von gekauften Eiern! red