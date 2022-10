Es gibt Menschen, die sind aus einem Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Sie sind als langjährige Mitarbeiter nicht nur besonders wertvoll, sondern oftmals auch ein Garant für den Erfolg des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung von Bestattungen Meder. Ein solcher Mensch ist Beatrix Urschlechter, die bei Bestattungen Meder in Bad Kissingen ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiert. Als Büro- und Verwaltungsleiterin ist sie Ansprechpartnerin für alle Abteilungen.

Im August 1992 trat Beatrix Urschlechter dem Unternehmen bei und absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau, seinerzeit noch unter dem damaligen Seniorchef Walter Meder, der knapp drei Jahre später starb.

In der Folgezeit wurde sie immer mehr in die internen Abläufe des Unternehmens eingebunden und verinnerlichte das Motto der Firma "Hilfe mit Herz und Hand" auch in ihrer täglichen Arbeit.

Heute ist Beatrix Urschlechter ein fester Bestandteil des Unternehmens, seit vielen Jahren verantwortet sie die Büro- und Verwaltungsleitung. Hauptsächlich zuständig für die Rechnungsabteilung, ist sie zugleich Ansprechpartnerin für alle anderen Abteilungen.

Anlässlich des Jubiläums überreichte ihr Josef Meder, der die Firma Bestattungen Meder mit Filialen in Hammelburg, Schweinfurt, Werneck, Gerolzhofen und Estenfeld seit vielen Jahren zusammen mit seiner Schwester Mona leitet, nicht nur einen Blumenstrauß, er bezeichnete Beatrix Urschlechter auch als "eine wichtige Stütze des Unternehmens" und dankte ihr für die Treue. red