Pfarrer Thomas Eschenbacher und Niko Grundhöfer laden am Freitag, 7. Oktober, Männer ein zu geistlichen Impulsen in Verbindung mit fünf verschiedenen Sorten Whisky. Dazu gibt es auch reichlich Fingerfood zur Stärkung. Der Event "Whisky - Exerzitien für Männer" findet von 19 bis 22 Uhr im Johannes Martin Haus im katholischen Pfarrzentrum in Hammelburg statt.

Unter dem Motto "Whisky mit Vorbildfunktion" werden Bezüge zum christlichen Glauben hergestellt und die Männer mit Genuss untereinander ins Gespräch gebracht. Whisky mit Vorbildfunktion deutet an, dass Whisky nur entsteht, weil jedes Whiskyfass auf das ursprüngliche Destillat abfärbt, schreiben die Veranstalter. Das Fass, die Betreuung des Whiskys während seines Reifeprozesses und die Umgebung nehmen im Lauf der Jahre Einfluss auf das Produkt.

Etwas über sich selbst lernen

Die Teilnehmer dieses ganz speziellen Exerzitienabends können etwas über sich selber lernen und das, was ihr Leben beeinflusst, und am Ende entdecken, wie sie selber auf andere abfärben und so eine Vorbildfunktion für andere Menschen einnehmen können.

Die Teilnahme kostet 30 Euro und erfordert eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 09732/20 18 (st-johannes.hammelburg@bistum-wuerzburg.de). red