Kulmbach vor 14 Stunden

Stadtratsantrag

WGK bittet um Burggipfel noch in diesem Jahr

Die Wählergemeinschaft Kulmbach (WGK) hat in einem Antrag an den Stadtrat die eindringliche Bitte vorgetragen, noch in diesem Kalenderjahr einen Burggipfel abzuhalten. WGK-Fraktionsvorsitzender Ralf H...