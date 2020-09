Viele Gläubige hatten sich bereits auf den geplanten Stadtviertelgottesdienst mit Pfarrer Andreas Krauter von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Unterrodach am Sonntag, 27. September, an der Wanderhütte "Herrgottswinkel" gefreut. Nach intensiven Gesprächen sind die Verantwortlichen von Kirchengemeinde, Frankenwaldverein, Frankenlust und Hüttenwirtin zu der einvernehmlichen Entscheidung gekommen, den Gottesdienst abzusagen. Unter Berücksichtigung des kühlen und nasskalten Wetters und der sich zunehmend verschärfenden Corona-Situation halten sie es für verantwortungsvoll, kein Risiko einzugehen. Die Durchführung im Innenraum der Wanderhütte hätte bei der erwarteten hohen Teilnehmerzahl zu Problemen geführt. Niemand möchte, dass ausgerechnet ein Gottesdienst dazu beiträgt, Menschen mit dem Virus zu infizieren. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis für die getroffene Entscheidung. Die geplante Veranstaltung wird auf den Frühsommer des kommenden Jahres verlegt. Die Wanderhütte wird am kommenden Sonntag wie gewohnt geöffnet haben. red