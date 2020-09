Mitten in der Corona-Pandemie setzt die DAK-Gesundheit in Coburg ein Zeichen für Respekt, Toleranz und Gemeinschaft. Unter dem Motto "Gesichter für ein gesundes Miteinander" startet die Krankenkasse bundesweit einen neuen Wettbewerb. Gesucht werden Einzelpersonen oder Gruppen, die sich beispielhaft für ein gesundes Miteinander engagieren. Ausgezeichnet werden Initiativen in den drei Kategorien Gesellschaft, Digitalisierung und Gesundheitsvorsorge. Die Teilnehmer können sich im Internet bis zum 31. Oktober bewerben. In Bayern unterstützt Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales, den Wettbewerb.

Wer mit seinem Projekt mitmachen und Gesicht für ein gesundes Miteinander zeigen will, kann sich unter dak.de/gesichter in einer oder in mehreren Kategorien bewerben. Der Wettbewerb erfolgt zweistufig: Zunächst ermittelt eine Landesjury die "Gesichter für ein gesundes Miteinander" in Bayern. Der erste Preis in jeder Kategorie auf Landesebene ist mit 300 Euro dotiert. Die Hauptgewinner aller Bundesländer kommen in die Endausscheidung. Auf Bundesebene sind in jeder Kategorie 1000 Euro (1. Platz), 750 Euro (2. Platz) und 500 Euro (3. Platz) zu gewinnen.