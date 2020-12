Landrat Klaus Löffler freut sich über die finanzielle Hilfe für die heimischen Kommunen. Mehr als 11,7 Millionen Euro stellen der Freistaat und der Bund den 18 Gemeinden im Landkreis zur Verfügung und gleichen damit die Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Krise zu 100 Prozent aus.

"Die Bedeutung dieser finanziellen Unterstützung gerade in diesen schwierigen Zeiten ist gar nicht in Worte zu fassen. Für unsere Kommunen stellt die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen dar, aus deren Mitteln wichtige Investitionen getätigt und unsere Gemeinden lebenswert gehalten werden können", so der Landrat laut einer Pressemitteilung.

Im Mittel der vergangenen drei Jahre hatten die 18 Kommunen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 27,6 Millionen Euro. "Alleine der Ausgleichsbetrag in Höhe von 11,7 Millionen Euro zeigt, in welch drastische finanzielle Situation unsere Gemeinden ohne die Hilfe durch den Freistaat geschlittert wären. Gerade deshalb möchte ich mich besonders bei unserem Ministerpräsidenten Markus Söder bedanken. Mein Dank gilt aber auch unserem Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner, der sich in München vehement für die Interessen seines Heimatlandkreises einsetzt." red