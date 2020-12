Die kommunalen Wertstoffhöfe sind auch während des Lockdowns weiterhin geöffnet. Der Fachbereich Abfallwirtschaft am Landratsamt Bamberg weist darauf hin, dass lediglich am 24. Dezember sämtliche Wertstoffhöfe geschlossen bleiben. An Silvester sind dagegen Anlieferungen bei den Einrichtungen möglich, die donnerstags regulär geöffnet sind.

Um eine Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verhindern, bittet der Landkreis darum, möglichst nur dringend notwendige, unaufschiebbare Anlieferungen zu tätigen und dadurch die Kontakte zu reduzieren. Außerdem ist es erforderlich, im Zuge der Anlieferungen weiterhin verstärkt auf die bekannten Hygieneaspekte zu achten. Insbesondere ist auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie auf die Abstandsgebote zu achten.

Die derzeit bereits angewandten Einlassbeschränkungen müssen bis auf weiteres beibehalten werden, um die gültigen Abstands- und Hygienevorgaben einhalten zu können. Deshalb werden auch in nächster Zeit - in Abhängigkeit von der Größe des jeweiligen Wertstoffhofes - nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen bzw. Kunden gleichzeitig zugelassen.

Die Gemeinde Breitengüßbach teilt unterdessen mit, dass der Wertstoffhof in Breitengüßbach aufgrund des planungsgemäßen Fortschritts der Sanierungsarbeiten an der Kläranlage ab Januar 2021 wieder zu den regulären (Winter-) Öffnungszeiten angesteuert werden kann. Anlieferer werden gebeten, diese Informationen bei ihren Planungen entsprechend zu berücksichtigen.

Standorte und Öffnungszeiten aller elf Wertstoffhöfe im Landkreis Bamberg sind im Abfallkalender oder auf der Internetseite unter der Webadresse www.landkreis-bamberg.de/abfallwirtschaft veröffentlicht. red