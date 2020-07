Wertstoffhöfe nehmen ausgediente Handys an

Die im Landkreis durchgeführte Sammlung alter Handys verlief sehr erfolgreich, teilt das Landratsamt mit. Seit Weihnachten sind in Rathäusern, Büchereien, Schulen und Krankenhäusern über 1000 Altgeräte abgegeben worden. Mit dem Erlös aus dem umweltgerechten Recycling der Geräte wird die Initiative "1000 Schulen für unsere Welt" und damit der Schulbau in Entwicklungsländern finanziert.

Nach diesem Erfolg werden Handys und Tablets sowie deren Ladegeräte künftig - in Kooperation mit der Abfallwirtschaft - auf den Wertstoffhöfen des Landkreises in separaten Behältern gesammelt, um auch weiterhin die darin enthaltenen Rohstoffe bestmöglich wiederverwerten und kontinuierlich den Gegenwert für die Initiative spenden zu können. Anlieferer können sich bei den Wertstoffhofbetreuern nach der Sammelbox erkundigen. Neben der Handysammlung kann die Stiftung auch durch eine finanzielle Spende unterstützt werden. So haben unter anderen Kinder und Eltern der Steigerwaldschule Ebrach sowie der Grundschule Heiligenstadt über 300 Euro gesammelt. red