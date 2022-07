Dr. med. Werner Römmelt feiert am Dienstag, 5. Juli, seinen 95. Geburtstag in Würzburg. Von 1965 bis 2020 lebte und wirkte Römmelt in Poppenlauer. Er war Hausarzt und engagierte sich in vielen Vereinen und vor allem im kirchli-chen Leben der katholischen Pfarrgemeinde St. Simon und Judas Thaddäus Poppenlauer, wie es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde Maßbach und der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Poppenlauer heißt.

Römmelt war seit der Errichtung des Pfarrgemeinderates 1968 bis 2002 Mitglied des Gremiums. In der Zeit war er 16 Jahre Vorsitzender und acht Jahre stellvertretender Vorsitzender und unterstützte drei Pfarrer unter anderem bei zwei Kirchenrenovierungen und zwei Pfarrheimbauten. Zum Dank wurde er 2002 zum Ehrenvorsitzenden des Pfarrgemeinderates ernannt.

Sehr am Herzen lag ihm auch die Arbeit in der Ökumene in seinem Wohnort, der in etwa gleich große evangelische und katholische Kirchengemeinden beheimatet sind. 1967 saßen die Römmelts mit einigen Ehepaaren zusammen, um den Turnverein zu gründen, damit unter anderem die Damen in der neuen Schulturnhalle einmal in der Woche Sport treiben können. Aus dem Wunsch wurde Wirklichkeit.

Nach seiner Pensionierung engagierte sich Römmelt zehn Jahre lang als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Georg-Hofmann-Altenstiftung, deren Ziel es ist, mit den Erlösen des Stiftungsvermögens Bedürftige der Gemeinde zu unterstützen und das soziale Miteinander der Senioren zu fördern.

Römmelt kehrte 2020 altersbedingt in seine Geburtsstadt zurück und bezog mit seiner Gattin eine Wohnung im Seniorenstift von Steren des Bürgerspitals am neuen Hubland. In dieser Stadt war er 1927 in eine Familie mit einer Schneiderei für gehobene Herrenbekleidung in der Hofstraße geboren worden, trat nach den ersten Jahren in der "Zentralschule" in der Ebracher Gasse (heute Hochschule für Musik) 1937 in die "Oberschule am Gardistenplatz" am Rennweger Ring über. 1940 zog die Familie nach Sonneberg in Thüringen, wo er nach zweijähriger Unterbrechung durch Militärdienst und amerikanischer Kriegsgefangenschaft am Werner-von-Siemens-Gymnasium 1946 Abitur machte. Nach dem Medizinstudium in Würzburg und der Assistenzärztlichen Tätigkeit in Schweinfurt, Münnerstadt und Bad Kreuznach begann er seine hausärztliche Tätigkeit im Jahr der Hochzeit mit seiner Frau Wilhelmine 1958 in Zeilitzheim. Seit der Pensionierung hält sich Werner Römmelt mit regelmäßigem Golfspiel in Maria Bildhausen fit.

red/Foto: Thomas Ch. Römmelt