Auf dem Areal des ehemaligen Edeka-Markts am Greiendorfer Weg sollen bald 32 Reihenhäuser gebaut werden. In unserem Bericht über dieses Bauvorhaben in der Ausgabe vom 11. September hatte Bürgermeister Gerald Brehm (JL) sich verwundert darüber geäußert, dass die Höchstadter Grünen diese Baupläne nun ablehnen, wo doch unter anderem ihr Schriftführer Werner Friedrich sich vor zwei Jahren noch für eine Nachverdichtung auf diesem Gelände ausgesprochen hätte. Nun erwidert Friedrich in einer Stellungnahme Brehms Vorwurf.

Kein schutzwürdiges Areal

Es sei richtig, dass er während der Auseinandersetzungen zu einer eventuellen Bebauung des Obstbaumgrundstücks an der Kerschensteinerstraße auf das ehemalige Gelände des Edeka-Marktes als möglichen Ort für einen sozialen Mietwohnungsbau im Rahmen der Verdichtung der Innenstadtbebauung verwiesen habe.

Obwohl dort nach aktueller Planung von dem Investor keine Mietwohnungen, sondern kleinparzellige Eigenheime gebaut werden sollen, halte er diese Baumaßnahmen weiterhin für vertretbar, da keine schutzwürdigen Areale davon betroffen sind.

Dass dieses Vorhaben bei den Höchstadter Grünen auch anders bewertet wird, spreche nicht für eine Uneinigkeit, sondern für eine Meinungsvielfalt, die durchaus Vorzüge habe, solange man sich über die grundsätzlichen Anliegen einig sei.

Diese Einigkeit bestehe darin, die schutzwürdigen Flächen, die den Reiz unserer Landschaft wesentlich ausmachen, vor dem Zugriff einer Zersiedelungspolitik, wie sie die Stadt derzeit vorantreibe, zu bewahren. Eine dieser schutzwürdigen Flächen sei das Gelände am Treibweg. Es werde auch wegen des ungehinderten Panoramablicks von vielen Höchstadtern als Naherholungsgebiet genutzt.

Treibweg: Zu wertvoll für Bauland

Eine verantwortungsvolle Stadtplanung würde es als ihre Aufgabe ansehen, meint Friedrich in seiner Stellungnahme, solche besonders wertvollen Landschaftsteile aus der Vergabe von Bauland herauszunehmen und sie dauerhaft unter Schutz zu stellen. red