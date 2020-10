Seit wenigen Tagen ist das "infoteam-Universum" auf der Karriere-Homepage der Bubenreuther Softwarefirma online - eine Spielewelt, mit der interessierte Bewerber einen zusätzlichen Einblick in die Arbeitsweise und Unternehmenskultur von infoteam erhalten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Das Besondere daran sei die Erschafferin der Spielewelt: Felicia Debye, Media-Engineering-Studentin an der Technischen Hochschule Nürnberg. Seit über einem Jahr arbeitet die gelernte Mediengestalterin Digital und Print als Werkstudentin im Marketing von infoteam. Im Rahmen des studentischen Pflichtpraktikums sei es deshalb ihr Wunsch gewesen, zusätzlich tiefer in die Materie der Softwareentwicklung einzusteigen und dies mit ihrem kreativen Talent zu verknüpfen. So sei die an Science-Fiction angelehnte infoteam-Welt entstanden, gepaart mit liebevoller Detailarbeit, beginnend mit der grafischen Gestaltung über die Formulierung der Texte bis hin zur individuellen Vertonung jeder einzelnen Spielfigur.

Einsatz intern und extern

"Bei infoteam haben alle Studenten denselben hohen Stellenwert wie ausgebildete oder studierte Software-Entwicklerinnen und -Entwickler", betont Andrea Gollmann, die als Head of Expert House alle Mitarbeiter mit weniger als einem Jahr Berufserfahrung betreut und speziell fördert. Das Unternehmen setze Studenten, die ihr Praktikum, ihre Werkstudententätigkeit, ihre Abschlussarbeit oder ihr duales Studium durchführen, deshalb bewusst sowohl in Kundenprojekten als auch in wertschöpfenden internen Projekten wie der infoteam-Spielewelt ein.

"Wir glauben, dass unsere jungen Mitarbeiter so den größten Praxisnutzen für ihre persönliche Weiterentwicklung erhalten und im Umkehrschluss noch bessere Entwickler für infoteam werden." Für Felicia Debye endete das Abenteuer mit dem Release des "infoteam-Universums" auf der Karriere-Homepage der Firma und dem Wechsel zurück ins Marketing. Doch im Hintergrund gebe es noch einige coole Ideen für einen zweiten Teil.

Das "infoteam-Universum" ist über https://infoteam.de/karriere/arbeiten-bei-uns/ spielbar. Die infoteam-Software-Gruppe beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und verfügt über Standorte und Tochtergesellschaften in Deutschland, Tschechien, der Schweiz und China. Stammsitz der Muttergesellschaft infoteam Software AG ist Bubenreuth bei Erlangen. red