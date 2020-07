Werke von Wendelin Kusche im Heimatmuseum Ebermannstadt zu sehen

Vor 50 Jahre begann in Ebermannstadt der Aufbau des Gymnasiums Fränkische Schweiz. In dieser Anfangsphase arbeitete dort Wendelin Kusche von 1970 bis 1973 als Fachlehrer für Zeichnen und Malen. Ihm zu Ehren wurde eine Sonderausstellung im Heimatmuseum Ebermannstadt konzipiert. Die Schau "Menschen - Orte - Landschaften" ist vom von Sonntag, 12. Juli, bis zum 28. Oktober zu sehen.

Wendelin Kusche (1926 - 2003) begegnet uns als Künstler in vielfältiger Form und Techniken von Ölgemälden und Aquarellen bis zu Sgraffiti und Mosaiken. Viele Werke sind in und an öffentlichen Gebäuden im fränkischen Raum zu entdecken.

In Erlangen und Nürnberg wirkte er als Dozent für Kunst und Kunstpädagogik. Reisen in verschiedene Länder vom asiatischen bis nordafrikanischen Raum erweiterten sein künstlerisches Spektrum. Einige Jahre lebte und arbeitete Wendelin Kusche auch in Italien, bis er 2003 dort verstarb.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten: Mittwoch 15 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage 14 bis 17 Uhr, und nach Anmeldung bei der Touristinformation Ebermannstadt, Telefon 09194/506-40. Das Heimatmuseum Ebermannstadt befindet sich in der Bahnhofstraße 5.

Der Besuch im Museum und der Sonderausstellung erfolgt nach den Vorgaben der Corona-Schutzmaßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz, Einhaltung der Abständen und Desinfektion. red