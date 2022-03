1988 - 1991: Ausbildung zum Physiotherapeuten

1991 - 1997: Medizinstudium in Heidelberg und Mannheim mit Auslandsaufenthalten in England und USA; anschließend Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Universitätskliniken Mannheim und Heidelberg mit weiteren Stationen in Pforzheim, Lorsch (Hessen) und Freiburg im Breisgau mit Facharztprüfung der Orthopädie (2004), Anerkennung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie (2009);

2011 - 2015: Tätigkeit als niedergelassener Orthopäde in Ludwigshafen am Rhein;

2015 - 2017: Leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt im Orthopädischen Fachbereich Klinik Bavaria in Bad Kissingen;

seit Februar 2018: Chefarzt der Orthopädischen Rehaklinik in Bad Bocklet.