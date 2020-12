Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr lief eine 47-jährige Frau am Ufer-Radweg der Schweinfurter Straße, als ihr ein arabisch aussehender Mann auffiel, der an einem Fahrrad hantierte. Als sie auf seine Höhe kam, näherte sich ihr der Mann, sprach sie jedoch nicht an. Der Frau fiel auf, dass der Unbekannte ein Messer mit etwa 13 cm Klingenlänge in der Hand hielt, jedoch halb versteckt am Körper. Die Frau lief weiter zur Schweinfurter Straße. Der unbekannte, ca. 27-jährige Mann, 165 cm groß, schlanke Statur, versteckte sich offensichtlich zunächst in einem Wohnblock, war dann aber verschwunden, als die Frau weiter nach Hause ging. Die Polizei sucht Zeugen bzw. Personen, welchen der Mann ebenfalls schon einmal dort aufgefallen ist.

Diebe werden auf Baustelle fündig

Auf Lüftermodule, die auf einer Baustelle in der Wunderburg gelagert waren, hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einem Raum in der Tiefgarage eines Rohbaus in der Rotensteinstraße. Daraus entwendeten sie 76 Lüftermodule, die zum Einbau der Lüftungsanlage verwendet werden sollten. Das Diebesgut hat einen Wert von einigen zehntausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. pol