Hofgarten Freitag, 30. Juli, ab 18 Uhr: Stephan Ignatz mit Ron Höllein, Chor Unerhört, Musikverein Beiersdorf. Samstag, 31. Juli, ab 10 Uhr: Waldmusical Schule Neuses; 11.30 Uhr Junge Künstler: Noelle Günther, Sascha Then, Ron Hollein. Ab 18 Uhr: Peggy Hoffmann & Samu Neves (Gitarre), Nice Ferreira und Band, Black Star. Sonntag, 1. August, ab 17 Uhr: Nicole Eick, Heidi Fischer, Harald Demetz; Duo Soul Sends A Letter, Down Beats.

Rosengarten Samstag, 21. August, ab 16 Uhr: Back II Jan, Maverin, Taktlos, Revivals, Mojo. Sonntag, 22. August, ab 16 Uhr: Monkey Circus, Revolution per Minute, Pants Down.

TV 1848 Sportgelände Freitag, 27. August, ab 17 Uhr: Andreas Wolf, "Lyrik auf Abwegen", Samuel Neves

Laura Mann. Samstag, 28. August, ab 14 Uhr: Two Tones /One Day Off, Hey You, Faltnrock, Stef White Band,

He told me to (mit Schlagzeug und Bass), Christian Seltmann Trio, The real BBQ-Connection. Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr: Mario Bamberger, Pubsody, Maike, Schirmtheater Musenkuss, BBQ Connection (Benefiz-Projekt), Katrin Lion, Curls and Strings, Birdelay. (www.coltur.de)