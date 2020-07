Wer rast, riskiert weiterhin viel

Anlegen, anvisieren, Abzug. Wenn Thomas Graf mit seiner Laserpistole die Verkehrsteilnehmer ins Visier nimmt, hat das zwar keine körperlichen Folgen. Doch dass der Autofahrer auf der B85 zwischen Neukenroth und Pressig das Gaspedal allzu sehr strapaziert hat, könnte weitreichende Folgen haben. Mit 130 Stundenkilometern war er satte 30 km/h zu schnell unterwegs - nach dem neuen Strafenkatalog der Straßenverkehrsordnung wäre der Mann seinen Führerschein eigentlich für einen Monat los.

Eigentlich. Kaum wurde Ende April der neue Bußgeldkatalog, der vor allem Raser schärfer ins Visier nehmen soll, angewandt, war er auch schon wieder nichtig. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verkündete am 10. Juli, dass Fahrverbote, die aufgrund der verschärften Regeln erlassen wurden, rückgängig gemacht werden. Glück im Unglück für den Flitzer auf der B 85: Ein Monat laufen bleibt ihm erspart. Eine Geldstrafe und einen Punkt auf das unbeliebte Konto in Flensburg bekommt er trotzdem.

Wegen eines juristischen Formfehlers (siehe Info-Kasten) wurde die neue Verordnung inzwischen in den meisten Bundesländern, so auch in Bayern, außer Kraft gesetzt. Bis sie überarbeitet ist, greift derzeit wieder der altbewährte Bußgeldkatalog. Die Kampfansage von Verkehrsminister Andreas Scheuer an Raser wurde jedoch schon vorab kontrovers diskutiert und heftig kritisiert.

Fahrverbot könnte jeden treffen

Während Thomas Graf den Verkehr durch den mobilen Blitzer, dessen Griff tatsächlich an den einer Pistole erinnert, verfolgt, überlegt der Kronacher Polizeibeamte, was er persönlich davon halten soll. "Manche Änderungen betrachte ich als sehr sinnvoll. Doch vor allem das einmonatige Fahrverbot bei 21 km/h innerorts zu schnell sehe ich kritisch", sagt er schließlich und beschreibt ein Szenario, das jeden treffen könnte: Jemand ist in einer fremden Stadt und parkt sein Auto in einem Wohngebiet, in dem 30 km/h erlaubt sind. Als er ein paar Stunden später wieder losfährt, vergisst er, dass er sich in einer 30-er Zone befindet. "Da ist man schnell 21 km/h zu flott." Wem genau das in der bisher kurzen Ära des neuen Bußgeldkatalogs passiert ist, hat - wenn er denn innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Bescheids Einspruch einlegt - gute Chancen, seinen Führerschein behalten zu können.

Ob der neue Bußgeldkatalog notorische Raser bekehrt, bleibt abzuwarten. Was Kronachs Polizeibeamte jedoch genau wissen: "Wenn wir häufiger an einer bestimmten Stelle kontrollieren, zeigt das auch Wirkung." Bestes Beispiel sei der Breitenloher Berg: 50 km/h sind erlaubt, doch Anwohner hatten immer wieder bei der Polizei beklagt, dass sogar bergauf extrem geheizt wird. "Es spricht sich schnell rum, dass wir dort stehen und dann passen die Leute auch bereits auf", berichtet Polizeihauptkommissar Matthias Stöcker. Bestimmte Raser-Hotspots gibt es laut dem Verkehrsexperten nicht. "Egal, wo wir stehen: Es fahren immer Leute zu schnell."

Aus diesem Grund kontrollieren seine Kollegen und er häufig in der Nähe von Schulen und Kindergärten, wie dem Kronacher Schulzentrum oder in Pressig. Je nachdem, wie viele Polizeibeamte zur Verfügung stehen, können die Geschwindigkeitsmessungen unterschiedlich ablaufen. "Theoretisch können wir die Laserkontrollen auch zu zweit machen", erläutert Stöcker. "Einer misst die Geschwindigkeit, der andere hält das Fahrzeug direkt an."

Für die sogenannte abgesetzte Laserkontrolle braucht es mehr Polizeistärke. Ein Beamter bedient die Pistole, mit der er Fahrzeuge aus über 400 Metern Entfernung ins Visier nehmen kann. Ein zweiter kontrolliert das Messergebnis, notiert Geschwindigkeit, Fahrzeugmodell und Kennzeichen. Ist ein Fahrer zu flott unterwegs, geben sie das Kennzeichen an die Kollegen weiter, die einige hundert Meter entfernt auf den Raser warten.

Maximal zwei Stunden stehen die Beamten an einer Stelle. Bei einer "erfolgreichen Schicht", wie kürzlich bei Wallenfels, wurden in diesem Zeitraum 25 Verstöße von Fahrern gemessen, die allesamt mindestens 20 km/h zu schnell waren. Thomas Graf zwinkert: "Falls die Fahrer alle mal wirklich brav sind, können wir die mobilen Blitzer sehr schnell abbauen und wo anders kontrollieren."

Auch, wenn der neue, verschärfte Bußgeldkatalog aktuell noch nicht greift: Raser im Kreis Kronach sollten sich gut überlegen, ob es das Risiko wert ist. Die Augen des Gesetzes sind wachsam.