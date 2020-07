Wer muss wo eine Maske tragen?

Wo? Maskenpflicht besteht in Bayern für Besucher von Geschäften, Arztpraxen, Flughäfen, Bahnhöfen, Fernzügen, Biergärten, ÖPNV sowie manchen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Einkaufen Verkäufer und Kassierer müssen seit 17. Juni keine Maske mehr tragen; Plexiglasscheiben reichen. Für Kunden gilt die Maskenpflicht.

Reisen Passagiere müssen in Flugzeugen, Fernzügen und Fernbussen einen Schutz tragen. Ebenso in Abfertigungshallen und Bahnhöfen.

Praxen In Arztpraxen und bei Therapeuten gilt Maskenpflicht für alle. Ausnahmen gibt es für Behandlungen, die so nicht möglich wären - etwa beim Zahnarzt.

Essen & Trinken Für das Abholen von Essen besteht keine Maskenpflicht. Das Tragen wird aber empfohlen. In Restaurants und Biergärten müssen Gäste am Empfang, auf dem Weg zum Tisch und zur Toilette einen Mundschutz aufsetzen. Die Bedienung trägt die Maske immer dann, wenn sie keine 1,5 Meter Abstand zu Gästen oder Kollegen einhalten kann.

Kultur & Kirche In Kinos, Theatern und auf Konzerten darf der Mund-Nase-Schutz seit 1. Juli am Platz abgelegt werden. Die neue Regel lehnt sich an das Konzept der Gottesdienste an. Die Maske muss nur solange getragen werden, bis man an seinem festgelegten Platz sitzt.

Kinder Die Maskenpflicht gilt ab dem sechsten Geburtstag.

Strafen Bei Verstößen kann ein Bußgeld in Höhe von rund 150 Euro erhoben werden. Alle Geschäftsinhaber können Personen, die keine Maske tragen, das Betreten ihres Geschäfts untersagen.

Ausnahmen Wer an einer Behinderung leidet, die das Tragen einer Maske "unzumutbar" macht, oder Asthma- und COPD-Kranke, müssen keinen Schutz tragen. Wichtig: Die Betroffenen müssen eine formlose Bestätigung von ihrem Arzt mit sich tragen, der diese Einschränkungen glaubhaft macht. Hörkranke sowie gegenüberstehende Personen können den Schutz zur Kommunikation abnehmen. sün