Das Landratsamt in Haßfurt teilt mit, dass am Montag, 5. Oktober, im Schulzentrum Haßfurt in den Turnhallen Ost und West (Dürerweg 22) die Auswahlprüfung für die Studienplätze in der öffentlichen Verwaltung, in der Justiz und im allgemeinen Vollzugsdienst (Einstieg in der dritten Qualifikationsebene) stattfindet. Die Prüfung führt das Landratsamt Haßberge im Auftrag des Bayerischen Landespersonalausschusses durch.

Angelika Berthold und Ramona Hauck werden zu örtlichen Prüfungsleiterinnen bestellt. Die Prüflinge werden gebeten, sich am Montag, 5. Oktober, pünktlich um 8.30 Uhr im Prüfungslokal einzufinden.

Für das Auswahlverfahren ist die Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen erforderlich. Der Landespersonalausschuss übersendet diesbezüglich allen Prüfungsteilnehmern Hinweisblätter. Die Prüfungsleitung weist auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes (mindestens 1,5 Meter) hin. Die Mund- und Nasenbedeckung muss bereits vor dem Betreten des Prüfungslokals getragen werden und kann während der Bearbeitungszeit am Sitzplatz abgenommen werden. Es wird um Einhaltung der weiteren Hygienebestimmung gebeten, betont die Behörde in Haßfurt weiter. red