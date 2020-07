Am Dienstag, 14. Juli, feiert das Hörspiel "Pionierinnen - Wer ist die Gehörnte?" des Spielclubs "Frauen aus aller Welt" um 18 Uhr online Premiere.

Für die Reihe "Pionierinnen" setzen sich die Teilnehmerinnen des Spielclubs, welcher vom E.T.A-Hoffmann -Theater in Zusammenarbeit mit dem Verein "Freund statt fremd" initiiert wurde, mit Biographien, Geschichten und Mythen von Frauen auseinander, deren Mut und Willensstärke oftmals vergessen werden.

Ein folgenreiches Geschenk

Eine von ihnen ist die Göttin Hera, bekannt für ihre Eifersucht. Doch die ist nicht grundlos, denn ihr Ehemann Zeus treibt sich zu gerne auf der Erde herum und verbringt seine Zeit in den Armen von anderen. Um Hera zu täuschen, geht er sogar soweit, seine Geliebte Io in eine Kuh zu verwandeln und sie als Geschenk an Hera zu überreichen. Mit ungeahnten Folgen.

Das Hörspiel ist ab dem 14. Juli, 18 Uhr auf der Website des E.T.A.-Hoffmann Theaters und auf der Soundcloud-Plattform des Theaters abrufbar.

Dem Spielclub "Frauen aus aller Welt" gehören Ingeborg Denzler, Gülcan Gökyildiz, Christine Schoierer, Silvia Wartzack und Ina Winter an. Die Leitung haben Ramona Parino und Saskia Zink. Für den Ton ist Lukas Frank zuständig.