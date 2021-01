Seit 2019 werden jährlich regional engagierte Impulsgeber mit dem Preis der "Tourismus-Krone" ausgezeichnet. Die Verleihung des regionalen Innovations- und Qualitäts-Markenzeichens der Fränkischen Schweiz findet zum dritten Mal statt.

Mit dem Preis schenkt man denjenigen die Anerkennung, die die Fränkische Schweiz zu einem besonderen Ferienziel machen. Dank des Einsatzes für die Region konnte eine unverwechselbare und einzigartige Vielfältigkeit heranwachsen. Bewerben können sich gewerbliche Anbieter und andere Unternehmen aus der Fränkischen Schweiz, die sich touristisch orientieren wollen. Preise gibt es zum einen in der Kategorie Leuchtturm, in der ein bestehendes Unternehmen für seine nachhaltige und beispielgebende Innovationskraft mit der "Tourismus-Krone" geehrt wird. Der Leuchtturm-Gewinn wird in diesem Jahr erweitert um eine Online-Werbepräsenz im Wert von 1000 Euro auf der Internetseite der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz. In der Kategorie Innovation gibt es zum anderen für bis zu zwei neue Ideen ein Preisgeld von je 2500 Euro zur Umsetzung derselben gewinnen.

Bewerbung bis 31. März

Wer eine innovative und umsetzbare Idee hat, wie man das Tourismusangebot in der Fränkischen Schweiz verbessern und erweitern kann, oder wessen touristisches Unternehmen bereits in der Region etabliert ist und in vorbildlicher und nachhaltiger Weise wirkt, kann seine Bewerbung bis 31. März einreichen. Auszufüllen ist ein Fragebogen unter www.tourismuskrone.de mit der Auswahl der gewünschten Kategorie. Das Dokument ist unterschrieben per E-Mail an aktion@fraenkische-schweiz.com oder auf Papier an die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz, Oberes Tor 1, 91 320 Ebermannstadt, zu senden. Die "Tourismus-Krone" wird wieder von den vier regionalen Partnern - Landratsamt Forchheim, Landratsamt Bayreuth, Sparkasse Forchheim und Sparkasse Bayreuth - ausgeschrieben und ausgerichtet. red