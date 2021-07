Der Polizei wurde eine Sachbeschädigung an einem etwa 20 Jahre alten Baum gemeldet, der auf dem Kinderspielplatz in der Bürgermeister-Schottdorf-Straße steht. Von dem Baum wurde am vergangenen Freitag oder Samstag die Rinde im Stammbereich ringsum komplett bis zum Beginn der Baumkrone abgetragen, so dass der Baum wohl entfernt werden muss. Nach ersten Erkenntnissen haben sich an den beiden Tagen mehrere Kinder auf dem Spielplatz aufgehalten, die sich vermutlich an dem Baum am Freitagnachmittag oder am Samstag zu schaffen machten. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol