Wer erhält ein Stipendium?

Professionell arbeitende Künstler mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in Stadt und Landkreis Bamberg können sich für das "Kunststipendium Region Bamberg" bewerben. Die Bewerbung ist mit dem ausgefüllten und unterzeichneten Bewerbungsformular (zu finden unter www.stadt.bamberg.de/kunststipendium) bis 2. Oktober 2020 an das Kulturamt, Hauptwachstraße 16, 96047 Bamberg, zu richten. Ihr sind Lebenslauf inklusive Referenzen und künstlerischem Werdegang sowie ein Motivationsschreiben für das Stipendium beizulegen, teilt die städtische Pressestelle weiter mit. Das Stipendium ist monatlich mit 1500 Euro dotiert und auf sechs Monate befristet. Es beginnt frühestens zum 1. Januar 2021 und endet spätestens zum 31. Dezember 2021. Nach Ende können die Arbeitsergebnisse mit Unterstützung der Stadt Bamberg in geeignetem Rahmen öffentlichkeitswirksam präsentiert werden.

Entscheidung im November

Stadt und Landkreis Bamberg stellen im jährlichen Wechsel für Leistungen auf den Gebieten der Literatur, der Musik, der bildenden Kunst oder der darstellenden Kunst ein "Kunststipendium Region Bamberg" zur Verfügung. Das Stipendium wird verliehen, um Künstlern die Möglichkeit zu eröffnen, sich ausschließlich und mit finanzieller Sicherheit ihrer Arbeit zu widmen.

Die Jury entscheidet über die Vergabe des siebten Stipendiums im kommendem November. red