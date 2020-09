Die Bürgerstiftung Höchstadt wurde 2010 gegründet. Sie gehört der Stadt Höchstadt und wird von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach verwaltet. Thomas Pickel ist Mitglied in der Stiftergemeinschaft der Stadt- und Kreissparkasse, unter deren Dach die Bürgerstiftung Höchstadt angesiedelt ist.

Die Stiftung wird vertreten durch den Stiftungsrat, dessen Vorsitzender Bürgermeister Gerald Brehm ist.

Was bedeutet eigentlich der Begriff "Stiftung"?

Thomas Pickel:

Eine Stiftung ist grundsätzlich eine eigene Rechtspersönlichkeit. Mit einer Stiftung verfolgt der Stifter das Ziel, mit dem übertragenen Vermögen bzw. den Erträgen daraus einen oder mehrere Zwecke zu verfolgen. Diese Zwecke werden in der Stiftungssatzung festgelegt. Beispielhaft können die Förderung von Kunst, Kultur, Sport und Wissenschaft bis hin zu mildtätigen und kirchlichen Zwecken genannt werden.

Eine rechtsfähige Stiftung kann bei der Einrichtung und laufenden Verwaltung erheblichen Aufwand und Kosten bedeuten. Deshalb bieten wir als Sparkasse die Möglichkeit, eine Stiftung unter dem Dach unserer Stiftergemeinschaft ins Leben zu rufen. Damit kann ein Stifter bereits ab einem Betrag von 25 000 Euro seine eigene Stiftung gründen, ohne sich mit der Verwaltung auseinandersetzen zu müssen. Darüber hinaus ist es möglich, bereits bestehenden Stiftungen in der Stiftergemeinschaft Vermögenswerte als sogenannte Zustiftung zukommen zu lassen.

Aus welchem Grund vermachen Menschen ihr Vermögen einer Stiftung?

Die Gründe hierfür sind sehr vielfältig. Sind keine Nachkommen vorhanden, kann das Vermögen dauerhaft gesichert werden und einem festgelegten Zweck zu Gute kommen. Auch wollen Stifter im Laufe ihres Lebens der Gesellschaft etwas von dem zurückgeben, was sie erreicht haben und tun mit ihrer Stiftung - dem Vermögen bzw. den Erträgen daraus - Gutes.

Machen wir ein Fallbeispiel: Ich habe zwei Kinder, mein Vermögen möchte ich aber nicht vollständig meinen Kindern zukommen lassen, sondern auch gemeinnützigen Zwecken. Wie viel von meinem Vermögen steht meinen Kindern auf jeden Fall zu?

Grundsätzlich besteht das Recht auf einen sogenannten Pflichtteil. Für Details sollten Sie sich jedoch unbedingt fachlichen Rat einholen, zum Beispiel bei einem Notar.

Was muss ich tun, wenn ich nach meinem Tod mein Geld der Bürgerstiftung Höchstadt zukommen lassen möchte?

Ein solcher Wunsch wäre in einem Testament festzulegen, da ansonsten die gesetzliche Erbfolge oder auch andere getroffene Vereinbarungen greifen. Wenn man der Stiftung im Erbfall einen Betrag zukommen lassen möchte, empfiehlt es sich, rechtzeitig vorher Kontakt mit der Stiftung aufzunehmen, um die beiderseitigen Vorstellungen - zum Beispiel, was mit dem Betrag unterstützt werden kann - auszutauschen.

Kann ich auch Immobilien oder sonstige Wertgegenstände, etwa ein Auto, der Stiftung zukommen lassen?

Im Prinzip ja. Grundsätzlich tut eine Stiftung Gutes, in dem sie die Erträge aus dem angelegten Vermögen ausschüttet. Auch sogenannte Verbrauchsstiftungen oder Mischformen sind denkbar. Dabei wird das Vermögen sukzessive aufgezehrt. Die Frage ist, ob die sonstigen Vermögenswerte den angestrebten Zweck erfüllen können. Bei Immobilien könnten beispielsweise die Mieterträge für Ausschüttungen zur Verfügung stehen. Der Nutzen aus einem Fahrzeug ist schon schwerer greifbar. Wird die Stiftung jedoch als Erbin eingesetzt und sie nimmt das Erbe, hat sie sich grundsätzlich um den gesamten Nachlass zu kümmern.

Wie viel Geld ist inzwischen für die Bürgerstiftung Höchstadt eingegangen?

Gerald Brehm:

Es befinden sich einige 10 000 Euro in der Stiftung. Es ist grundsätzlich so gedacht, mit den Zinsen Projekte anzustoßen. Doch bei Niedrigzinsphasen, wie wir sie zurzeit haben, hat man wenig Kapazitäten. Wir wollen auf jeden Fall die Plattform erhalten und investieren deshalb zurzeit nicht in konkrete Projekte. Wenn jemand aber der Bürgerstiftung Höchstadt Geld vermachen möchte und das für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel zur Förderung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt haben möchte, so ist das jederzeit möglich und wird auch ausgeführt.

Die Fragen stellte Waltraud Enkert.