Wie fühlt es sich an, wenn man einfachste Handgriffe nicht mehr ausführen kann? Wenn Dinge, die man sonst mit "links" erledigt hat, nicht mehr gelingen? Wenn man sich noch so sehr anstrengt und trotz alledem nichts mehr von Erfolg gekrönt ist? Reaktionen sind Wut, Verzweiflung, Scham und Trauer. All das erlebt ein Mensch, der an Demenz erkrankt ist. Ansatzweise in die Welt einer erkrankten Person eintauchen, kann man vom 25. April bis zum 6. Mai im Foyer vom Großen Sitzungssaal im Landratsamt Bad Kissingen.

Mehr Verständnis

Hier ist ein Demenzparcours mit verschiedenen Stationen aus Aufstellern, Anleitungsmappen und Stationsboxen, aufgebaut. "Hands-on Dementia" führt am Beispiel der fiktiven Person Erna Müller durch den Tag. Die Verwirrung, in der sich Erkrankte befinden, lässt sich so nachvollziehen und ein besseres Verständnis und Empathie für die betroffenen Personen entwickeln. Eine Million Menschen in der Bundesrepublik leiden an Demenz, bis zum Jahr 2050 könnte sich die Zahl der Erkrankten verdoppeln. In Bayern sind aktuell 240.000 Menschen von Demenz betroffen, davon werden rund drei Viertel zu Hause betreut und versorgt. Bis zum Jahr 2030 wird ihre Zahl auf über 300.000 ansteigen.

Referat und Film

Am Dienstag, 26. April, von 14 bis 15.30 Uhr, informiert Karin Steininger-Manske (Gerontopsychiatrische Vernetzung Main Rhön) in einem Kurzreferat zum Thema "Gefühlserleben von an Demenz erkrankten Menschen". Im Anschluss wird der Kurzfilm "Die Frau im Spiegel" gezeigt. Der Film beinhaltet das Leben von Familienangehörigen und Demenzkranken, die zu Hause betreut werden, das sind in Deutschland immerhin 60 bis 70 Prozent. Der Film gibt am Beispiel des 16-jährigen Daniel und seiner Oma Anna einfühlsame Einblicke in das familiäre Zusammenleben mit einer Demenzkranken. Der Film zeigt Wege auf, wie man mit an Demenz erkrankten Menschen respektvoll umgehen kann. Er gibt Anregungen, das Verhalten Demenzkranker besser zu verstehen und den Zugang zu ihrer Welt zu finden. (Quelle zum Film: Begleitheft von Dirksen Wilma). Gleichzeitig wird ein Demenzkoffer bereitgestellt, der mit einer Vielzahl an Materialien inhaltlich Anregung sein könnte, wenn es um die Betreuung von Demenzerkrankten geht.

Eine Anmeldung zum Film ist erforderlich. Für den Besuch des Demenzparcours ist auch die Anmeldung von Gruppen erwünscht. "Wir haben bereits eine Anmeldung einer Mitarbeitergruppe aus einer stationären Einrichtung, die den Demenzparcours durchlaufen möchte", sagt Daniela Wehner vom Pflegestützpunkt. Einzelpersonen können sich auch ohne Anmeldung die Stationen ansehen, wenn Gesprächsbedarf besteht, bietet das Team vom Pflegestützpunkt ebenfalls nach Absprache einen Termin an. Information und Anmeldung unter Tel.: 0971/801 53 00, E-Mail: pflegestuetzpunkt@kg.de red