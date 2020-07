Wenn Störche zum Einkaufen fliegen

Leserfoto Joachim Kortner parkt gerade auf dem Rewe-Parkplatz in Ebermannstadt. Eine Dame mit gefülltem Rollator lächelt ihn an. Er grüßt sie. Sie bleibt stehen und sagt: "Heute lohnt es sich, sich umzudrehen." Er dreht sich um. Und was steht da völlig unbeeindruckt auf dem Flachdach des Supermarktes? Es ist die gesamte fünfköpfige Ebermannstadter Storchenbrut aus dem Traditionsnest vom Dach des Gasthofs "Zur Sonne". Foto: Joachim Kortner