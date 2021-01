Es ist eine besondere Zeit, in der wir uns aktuell befinden. Unterricht findet via Smartphone und Internet statt, das Homeoffice ist im Jahr 2020 wichtiger geworden als jemals zuvor und dem persönlichen Kontakt zu Mitmenschen haftet jederzeit ein Hauch von Gefahr an. Da der Mensch aber ein soziales Wesen ist, suchen wir nach einem Ersatz. Ein Weg, gemeinsam Zeit zu verbringen, ohne im selben Raum zu sein, sind Videospiele.

"Spiele sind eine Möglichkeit, Aktivitäten miteinander nachzugehen, ohne wirklich beieinander zu sein", erklärt die Tiefenpsychologin und Games-Expertin Jessica Kathmann, die unter anderem das Podcastprojekt "Behindthescreens" (https://behind-the-screens.de/) ins Leben gerufen hat. Kommuniziert wird dabei entweder über das Spiel selbst oder ein weiteres Programm, auf dem man sich einwählt und dann, via Internet, miteinander telefonieren kann.

Gestik und Mimik fehlen

Sie erklärt: "Ich denke, man darf Computerspiele in Bezug auf Corona auf jede Weise nutzen, die einem gut tut. Sich nur noch mit Corona zu beschäftigen ist psychotherapeutisch ohnehin keine gute Idee, also darf man auch im Sinne des so oft verteufelten Eskapismus gerne einfach mal ganz gepflegt Realitätsflucht betreiben."

"Selbstverständlich kann man ein digitales Zusammensein mittels Avataren nicht mit einem analogen gleichsetzen. Beispielsweise wurden meiner Erfahrung nach Spiele wie ,Animal Crossing‘ dafür verwendet, mit digitalen Avataren Kindergeburtstage zu veranstalten, Teamsitzungen durchzuführen oder gar Hochzeiten zu feiern. Mit einem digitalen ,Körper‘ anwesend zu sein und miteinander und mit der digitalen Welt interagieren zu können, vermittelt ein gewisses Gemeinschafts- und Selbstwirksamkeitsgefühl." Trotzdem gingen die Gestik und insbesondere die Mimik als wichtige zwischenmenschlich-kommunikative Signale bei dieser Art der Kommunikation verloren.

Simone Steiner von der Caritas-Beratungsstelle in Herzogenaurach verweist zu diesem Thema auf die Definition der Aktion "Klicksafe". Die Experten schildern dort: "Zwar beschränken sich einige virtuelle Bekanntschaften auf ein kurzes Spielchen zwischendurch. Immer wieder kommt es jedoch zu einem intensiveren Austausch und dem Knüpfen von Kontakten über das Spiel hinaus. Beide Formen von Geselligkeit und Unterhaltung üben einen gewissen Reiz aus und motivieren zum Computerspielen." Dadurch würden die Spiele nicht nur in der spielbegleitenden Unterhaltung, sondern auch darüber hinaus ein Anknüpfungspunkt zu anderen Menschen.

Prinzipiell empfiehlt sie, viele analoge Kontakte zu pflegen. Man solle dem Computer und den digitalen Welten nicht sämtliche Freizeit schenken. Dass das im Anbetracht der vorherrschenden Beschränkungen schwierig sei, das sieht auch sie ein. Daher fordert sie, jetzt mutige, neue Wege zu beschreiten. "Videotelefonie, bei der man den anderen sehen kann, ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Auch Feste und Geburtstage mit den Großeltern können so abgehalten werden. Selbst wenn Opa oder Oma auf dem Tablet dabei sind, ist das ein soziales Ereignis", erklärt sie.

Vorsicht vor Kostenfallen

Doch es lauern auch handfeste Gefahren in der Welt der digitalen Unterhaltung. Immer mehr Spiele verwenden mittlerweile ein "Free to Play" oder "Freemium"-Modell. Damit ist gemeint, dass das Spiel erstmal kostenlos gespielt werden kann. Allerdings verbergen sich hinter meist besonders tollen Gegenständen mehrere Bezahlschranken und nicht selten auch an das Glücksspiel angelehnte Spielmechaniken.

Das erkennt man schnell an sogenannten "Lootboxen" (Beutekisten). Die können (oder sollen) für echtes Geld gekauft werden. Meist via Kreditkarte oder Paypal-Konto.

Doch ob man die Gegenstände, die man haben möchte, auch wirklich bekommt, bestimmt der Zufall. Für diese Mechanik anfällige Menschen versenken so schnell mehrere hundert Euro in so ein System. Immerhin: Diese Spiele sind mittlerweile mit einer entsprechenden Warnung in App-Stores oder auf der Spieleverpackung versehen.

Trotzdem zeigen auch die wissenschaftlichen Perspektiven: Das im Jahr 2008 als Kulturgut anerkannte Medium der Computerspiele hat erheblichen Einfluss darauf, dass wir uns besser fühlen können. Egal ob zusammen mit anderen Spielern via Internet oder durch virtuelle Figuren, die mit uns reden.

Jessica Kathmann resümiert: "Grundsätzlich tun uns Videospiele während des Lockdowns gut, weil sie unter anderem eine Selbstwirksamkeitserfahrung vermitteln. Eine zeitlich begrenzte Ablenkung von den belastenden Ereignissen der realen Welt kann wohltuend sein", sagt sie. Manch einer schaue Fernsehen oder lese ein Buch, andere spielen Videospiele. "Für viele Spieler steht aber auch die bereits besprochene soziale Komponente im Vordergrund: Spielt man zusammen, fühlt man sich durch das gemeinsame Tun miteinander verbunden. Je nach Spiel wird während des Spielens auch viel Privates ausgetauscht, insbesondere unter Freunden. Reden entlastet und fällt uns in einer ungezwungenen Spiel-Umgebung oft leichter als am Telefon."